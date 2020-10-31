كشفت شركة كازا ترام، صباح اليوم السبت، أن عملية التوقف الفجائي لترامواي الدار البيضاء، صباح اليوم، كانت بسبب عطب تقني في إحدى المقطورات أدى إلى شلل الحركة.
وقالت الشركة في توضيح لها على صفحتها في فيسبوك إن العطب التقني أدى إلى توقف الحركة لمدة 25 دقيقة، بين محطة الياسر والدارالبيضاء المسافرين، الأمر الذي أثر على باقي الرحلات.
وأوصت الشركة أن عملية التوقف استثنائية ولا علاقة لها بحالة الطوارئ أو تغيير في توقيت العمل، كما أن المواقيت المعلن عنها سابقا لإزالتها قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامواي كازا: توقف حركة السير بسبب عطب تقني ولا علاقة له بتغيير مواقيت العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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