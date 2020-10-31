مراقبون: أسامة النجيفي يعمل على تمثيل الأجندات "التركية- القطرية"

السبت 31 أكتوبر 2020

كشف مراقبون بأن السياسي العراقي أسامة النجيفي يعمل في السر وبالتنسيق مع تركيا على ترسيخ ولاية الموصل ليصبح آل النجيفي هم ولاة الموصل.



وأضاف المراقبون بأنه عرف عنه بأنه "غامض لكنه في الحقيقة يعمل على تمثيل الأجندات "التركية، - القطرية".

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وعلى مدى السنوات الماضية استمر وتطور ارتباط الموصل وكركوك وضواحيهما بتركيا وتقليدا لارتباط أربيل بإسرائيل وتركيا، وهنا ستترسخ الموصل كولاية أو دويلة على غرار أربيل داخل الإقليم السني وتحت رعاية تركية، وهو ما يسعى إليه النجيفي.

وأكد المراقبون بأنه من المعروف لدى كل المتابعين للشأن العراقي أن النجيفي بعمل ضمن أجندات خارجية.