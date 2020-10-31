شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة وحدة الجميلي: كتلة النجيفي لا تملك مشروع حقيقي على الواقع والان مع التفاصيل

السبت 31 أكتوبر 2020 اعتبرت النائب عن حزب تقدم وحدة الجميلي ان الكتلة التي اعلنها أسامة النجيفي بانها كتلة انتخابية وليس لها مشروع حقيقي مستقبلي , مبينة ان الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة .

Advertisements وقالت الجميلي في تصريحات صحفية إن المكون السني ليس لديه زعامة معينة وثابتة وان الزعامة فيه سياسية ودائما ما تتمثل برئيس مجلس النواب ” . واشارت ان “الكتلة التي اعلنها النجيفي هي مشروع انتخابي مشابه لمشروع القرار الذي انفك عقده بعد الانتخابات الماضية ” , مؤكدة ان ” الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة” .

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