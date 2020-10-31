شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:54 مساءً, 31 أكتوبر 2020 م المناطق - واس سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.

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