اخبار العالم

9 قتلى جراء انهيار أرضي بالسلفادور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى جراء انهيار أرضي بالسلفادور والان نبدء بالتفاصيل

لقى تسعة أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب سبعة آخرون في انهيار أرضي بالسلفادور، بحسب ما أعلنته وكالة الإغاثة من الكوارث أمس الجمعة.

وطمرت الأنقاض والطمي نحو 40 منزلا عندما بدأت منحدرات بركان سان سلفادور في الانهيار بسبب هطول أمطار غزيرة.

ويتلقى المصابون السبعة العلاج بالمستشفى، وبينهم اثنان حالتهم حرجة. ولا يزال هناك شخص في عداد المفقودين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى جراء انهيار أرضي بالسلفادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا