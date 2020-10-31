شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى جراء انهيار أرضي بالسلفادور والان نبدء بالتفاصيل

لقى تسعة أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب سبعة آخرون في انهيار أرضي بالسلفادور، بحسب ما أعلنته وكالة الإغاثة من الكوارث أمس الجمعة.

وطمرت الأنقاض والطمي نحو 40 منزلا عندما بدأت منحدرات بركان سان سلفادور في الانهيار بسبب هطول أمطار غزيرة.

ويتلقى المصابون السبعة العلاج بالمستشفى، وبينهم اثنان حالتهم حرجة. ولا يزال هناك شخص في عداد المفقودين.