شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى جراء انهيار أرضي بالسلفادور والان نبدء بالتفاصيل
وطمرت الأنقاض والطمي نحو 40 منزلا عندما بدأت منحدرات بركان سان سلفادور في الانهيار بسبب هطول أمطار غزيرة.
ويتلقى المصابون السبعة العلاج بالمستشفى، وبينهم اثنان حالتهم حرجة. ولا يزال هناك شخص في عداد المفقودين.
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