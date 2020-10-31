تويتر يبتسم لـ"نيويورك بوست" بعد معركة هانتر بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتسم تويتر مؤخرا لصحيفة نيويورك بوست، بعد معركة خاضتها لكشف معاملات هانتر بايدن نجل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

المكافأة تمثلت في حصول الصحيفة الأمريكية على 190 ألف متابع جديد عبر "تويتر" خلال الفترة التي علق فيها "تويتر" حسابها الرئيسي.

"نيويورك بوست" بدورها أكدت أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.6% خلال أسبوعين فقط، بحسب بيانات موقع "سوشيال بليد" المتخصص في الإحصائيات والتحليلات المرتبطة بالشبكات الاجتماعية.

وجاءت تلك الزيادة بعدما حرم "تويتر" حساب صحيفة نيويورك من نشر التغريدات خلال تلك الفترة.



وسرعان ما انتشرت تغريدة إعلان عودة حساب الصحيفة للتفاعل مجددا، مساء الجمعة، لتحصل على أكثر من 42 ألف إعادة تغريد (ريتويت)، وما يزيد عن 111 ألف إعجاب (لايك) خلال حوالي ساعة.

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وعادت الصحيفة للتفاعل عبر "تويتر" بتغريدة قالت فيها: "عدنا"، مرفقة معها صورة لصفحتها الرئيسية بعدد السبت، التي حملت عنوان "الطائر الحر"، وبجانبه "عصفور تويتر" وهو يحلق خارج القفص.





وكان "تويتر" قد علق حساب الصحيفة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن الشركة تراجعت يوم الجمعة، ورفعت التعليق بعد أزمة استمرت أسبوعين بسبب نشرها موضوعا يكشف معاملات هانتر بايدن التجارية.

إجراء "تويتر" أتى بعد رفض "نيويورك بوست" طلبا بحذف 6 تغريدات نشرت فيها قصصا، تقول الشركة إنها لا تستند إلى أدلة بل معلومات تم الحصول عليها من خلال القرصنة.