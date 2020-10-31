كورونا يخترق بلاط أردوغان.. صويلو وقالن بالحجر الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع إخباري تركي، السبت، عن إصابة وزير الداخلية سليمان صويلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "أوضه تي في" الإخباري المحلي أن عدم ظهور صويلو في المنطقة المنكوبة التي ضربها، الجمعة، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، دفعه للبحث عن السبب؛ ليتضح أنه يجري حاليًا فترة حجر صحي لإصابته بالفيروس.



ولفت الموقع إلى أن غياب الوزير عن التوجه لمنطقة الزلزال في ولاية إزمير (غرب)، كان أمرًا مثيرًا للاستغراب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تساءلوا عن السبب.

وأشار إلى أنه في سعيه للحصول على إجابة عن السؤال، لجأ لموظفي وزارة الداخلية غير أنه لم يحصل على أي إجابة، قبل أن يحصل على معلومات تفيد بإصابته بالفيروس، وأنه يخضع حاليًا للعلاج، بعد أن أصاب الوباء أسرته في وقت سابق.



Advertisements

ووفق المصدر نفسه، أصيب متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، أيضا بالوباء، ويخضع حاليًا للعلاج.



يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في الإصابات بعموم تركيا، وخصوصا بالعاصمة أنقرة وبمدينة إسطنبول، في موجة ثانية من الفيروس تضرب البلاد منذ عدة أسابيع.



والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، تسجيل 2322 إصابة جديدة و78 وفاة بالفيروس، في أعلى معدل للإصابات منذ أبريل/ نيسان الماضي.



وأوضح الوزير أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 373 ألفًا و154 حالة، بعد تسجيل الحالات الجديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و177 حالة، إثر تسجيل 78 حالة خلال 24 ساعة.

