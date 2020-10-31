رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف عن إصابته بكورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الملغاشي أحمد أحمد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب أحمد في تغريدة عبر حساب على موقع تويتر ” الجمعة، جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية. لدي عوارض خفيفة، لكنني بخير. تم إبلاغ جميع الأشخاص من حولنا”.
وأضاف “في الوقت الحالي أنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل. انتبهوا لأنفسكم وأحبائكم”.
وأعلن “كاف” الخميس عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالاضافة الى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.
وكان كاف قرر الأسبوع قبل الماضي تأجيل المباراة إلى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل (السبت)، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا.
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