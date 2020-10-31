شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه مرشح منيا القمح بالشرقية يقيم احتفالية المولد بحضور محمود التهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس حسن ضوه مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فردى مستقل رقم 11 رمز الحصان على مقعد دائرة منيا القمح ومشتول السوق بالشرقية، الأهالى لحفل دينى كبير يقيمه بمناسبة المولد النبوى الشريف، بحضور الشيخ محمود التهامى، مساء اليوم السبت المقبل، بسرادق كبير بميدان عبدة مكى.

ويضم البرنانج الانتخابى لحسن ضوه 3 ملفات هى العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، بالإضافة لملف الشباب".

وقال مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين المرأة فى المقام الأول ومن أهم وأبرز الموضوعات، فقد بدأت القيادة السياسية هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، وبالفعل هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، ونطمع فى الزيادة، حيث أن وجود المرأة بكثافة على مستوى أكبر فى الهيئات والمؤسسات ينعكس على المجتمع بشكل عام، بالإضافة للمطالبة بعمل مشروعات خاصة بها وتمكينها سياسيا واجتماعيا بصورة أكبر.

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وأوضح ضوه، أن ملف الشباب الذى يعد المحور الثانى فى البرنامج الانتخابى قائم على عقد مؤتمرات توظيف شهريا، وتكوين شركات مساهمة صغيرة لهم، تبدأ من 100 جنيه للسهم بالتعاون مع أحد البنوك أو الصناديق الأهلية كل مجموعة يكونوا شركة للتعاقد مجانا مع من أجل إنشاء شركة خاصة بهم، بالإضافة لتمويل غير القادرين والمتعثرين، إلى جانب مساعدتهم فى التسويق والتمويل.

ولفت حسن ضوه، إلى أن ملف الرياضة من أهم المشروعات التى تحظى باهتمام، خلال الفترة الأخيرة، حيث تم عقد ما يقرب من 120 دورة رياضية، وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة مستهدف الوصول لـ1000 دورة رياضية فى القرى والعزب والنجوع، وسيتم السعى لن يكون فى كل قرية مركز شباب، بالإضافة للاتفاق مع اتحاد الكرة لسرعة لتفعيل ممارسة الرياضة فى كل حى، ومسابقات فى كافة الألعاب الفردية، وتبنى الموهوبين فى مختلف المجالات والقطاعات، حتى يكون فى كل عام 10 أو 15 عالم صغير يكون نواة لعالم كبير مثل أحمد زويل.

وأضاف مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم التركيز على تنظيم المزيد من القوافل الطبية وعلى وجه التحديد استهداف الأماكن النائية والبعيدة، وسيكون بها كافة التخصصات، إلى جانب دور الدولة، وملف التعليم فالدولة تبذل خطوات كبيرة فى هذا الصدد، وسيتم بحث بعض الملفات منها التطوير وعقد دورات تدريبية وبحث ملف الكثافة الطلابية، مؤكدا أنه عقد جلسات حوار مجتمعى للتشريعات التى تتعلق بالمواطن من أهم وأبرز الموضوعات التى سيطرحها تحت القبة.