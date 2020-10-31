شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تحريض أبواق الإخوان ضد الدولة لتنفيذ أجندة ديكتاتور تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإرهابية تواصل تحريضها ضد مؤسسات الدولة، لتنفيذ أجندة الديكتاتور التركى أردوغان وتميم أمير قطر، التخريبية في البلاد، حيث تطلق هذه الشاشات ما بين أكاذيب وشائعات وفتن من أجل تحقيق أهدافها. وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن مذيعي قنوات الإخوان يطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، ويحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون في الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

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ولفت التقرير، إلى أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، وترويج الشائعات، وتفكيك مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.