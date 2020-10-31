شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركي يفضح جرائم الخطف والتعذيب ويؤكد إهدار أردوغان للقانون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، هجوما على نظام أردوغان، وما تفعله الشرطة من ارتكاب للجرائم ضد المواطنين. وأضاف في فيديو بثه موقع تركيا الآن: "أن الناس تتعرض للخطف والتعذيب في السجون ومراكز الشرطة ومراكز الاعتقال في تركيا ولم تعد هناك دولة قانون، ولم يعد هناك أيضًا اقتصاد".

ولا يزال نظام أردوغان يواصل جرائمه بحق أبناء الشعب التركي، حيث اعتقلت القوات التركية 20 عاملًا من عمال المعادن، خلال احتجاجهم على سياسة الحكومة تجاه اتحاد عمال المعادن وعدم منحهم حقوقهم الرئيسية وللمطالبة بتحسين ظروف عملهم.

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ونقلت تقارير صحفية تركية أن عمالا نظموا مظاهرة سلمية في مدينة أونيا بولاية أوردو شمال تركيا، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لعدم تقاضي الرواتب، بالرغم من تعرضهم لحوادث خطيرة تسببت في موت زملائهم خلال القيام بأعمال الحفر فى مناجم قرى أوتشبينار ويشيلكينت.

ومن جهتها استخدمت الشرطة التركية القوة في فض المظاهرة السلمية، وأطلقت عددًا من قنابل الغاز على المحتجين مما تسبب في إصابة العشرات.