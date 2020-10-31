سقوط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
ألقت قوات الأمن بدمياط، اليوم السبت، القبض على عاطلين اثنين، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، في حملة شنتها على قرية عزب النهضة.
ونجحت قوات الأمن في القبض على "س.م"، ٢١ عامًا، عاطل، و"م.أ'، ٢٧ عامًا، عاطل، بعدما كشفت التحريات تورطهما في بيع المواد المخدرة للزبائن.
وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهمان بحيازة كمية من نبات "البانجو"، وزنت ٣ كيلوجرامات، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، بقصد الاتجار.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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