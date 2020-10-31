"ذبحوه وهشموا رأسه".. العثور على جثة مسن بأرض فضاء في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل قطعة أرض فضاء، بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة مسن داخل قطعة أرض فضاء بشارع صلاح سالم بجوار مدرسة على مبارك التجريبية بمدينة بنى سويف، بها جروح قطعية في الرقبة ومهشمة الرأس.

انتقلت قوة من وحدة مباحث بني سويف إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والتحريات الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمد .ر" حارس قطعة أرض فضاء تابعة للبنك الأهلي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.