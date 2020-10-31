المتهم بقتل شاب خلال حفل عيد ميلاد بالقليوبية يعترف: "حبيت أوجب مع صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أدلى "ع.ا.ع" المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، خلال حضور حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه بالقليوبية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلًا: "مكنش قصدي اقتله.. حبيت أوجب مع صاحبي".

وأضاف المتهم أنه لا تربطه علاقة بالمتهم، وأنه جرى دعوته لحفل عيد ميلاد صديقه مثل باقي الحضور.

واستكمل المتهم، أنه أحضر سلاحًا ناريًا ليفاجأ صديقه صاحب الحفل، مشيرًا إلى أنه عندما شرع في شد أجزاء السلاح خرجت طلقة عن طريق الخطأ لتستقر في صدر أحد الحاضرين.

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وقررت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حبس "ع.ا.ع" 18 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تواجده صحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر.

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