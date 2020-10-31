اخبار العالم

السراج يتراجع عن الاستقالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية  اليوم الجمعة، تراجعه عن تقديم استقالته التي كان حددها نهاية الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

 

وقرر السراج التخلي عن استقالته استجابة لدعوات محلية ودولية، على حد قوله.

 

ونقلت وسائل إعلامية عن السراج قوله "أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السراج يتراجع عن الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا