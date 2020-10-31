السراج يتراجع عن الاستقالة

أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية اليوم الجمعة، تراجعه عن تقديم استقالته التي كان حددها نهاية الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
وقرر السراج التخلي عن استقالته استجابة لدعوات محلية ودولية، على حد قوله.
ونقلت وسائل إعلامية عن السراج قوله "أعلن التراجع عن استقالتي التي حددتها في نهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة والدول الصديقة وتجنبًا لحدوث فراغ سياسي".
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