تسونامي جزئي يضرب سواحل تركيا بعد زلزال إزمير

تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير.

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وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 202 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر دخول مياه البحر إلى الأبنية السكنية والطرقات، حيث يسمع صراخ المواطنين في مشهد مرعب.