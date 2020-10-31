مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 بجروح في زلزال تركيا

أعلنت وكالة الطوارئ والكوارث (AFAD) عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 120 في زلزال أزمير غربي تركيا.

وجاء في بيان مقتضب لها: "قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 120".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن انهيار 6 مبان على الأقل في إزمير التركية نتيجة زلزال ضرب المنطقة.

وقال الوزير: "في الوقت الحالي، تلقينا معلومات عن انهيار ستة مبان في منطقتي بورنوفا وبيركلي في إزمير. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا...".

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وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا.

وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع شمال غربي البلاد.