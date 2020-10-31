نزاع قره باغ.. أكثر من 230 قتيلا في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا

ذكرت مصادر من المعارضة السورية، اليوم السبت، أن 14 مقاتلا سوريا لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية.
و كشفت تقارير إعلامية أن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، حيت ارتفععدد القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 230 منذ بداية الحرب في إقليم قره باغ، وفقا لروسيا اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفعة جديدةمن جثث المرتزقة تضم 20 ممن قتلوا في معارك قره باغ وصلت إلى سورية، وتحديدا إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لهم بشمال حلب.
وقالت إن 183 قتيلا من المرتزقة تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.
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