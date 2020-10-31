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إعلان حالة الطوارىء فى تشيليابينسك الروسية بعد اندلاع حريق

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 أعلنت السلطات في مدينة تشيليابنسك، حالة الطوارئ بعد اندلاع حريق في مستشفى أدى إلى انفجار مخزن مخصص لقوارير الأوكسجين.

وأفادت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق اليوم السبت، بأن الحريق تسبب في انفجار قوي في المكان المخصص لتخزين قوارير

الأوكسجين في المستشفى، وفقًا لروسيا اليوم.

 

 وقال جهاز الطوارئ في تشيليابينسك إن رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث وقد تمكنوا من تطويق النيران والسيطرة على الحريق.

 

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