العراق.. مقتل طفلين وإصابة 29 آخرين فى انفجار أنبوب غاز

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب 29 آخرون بانفجار انبوب غاز بجنوب البلاد.
وأعلنت الخلية في بيان صحفي، إن "انفجارًا في أحد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، أدى إلىوفاة طفلين وإصابة 28 شخصًا، بينهم 9 عناصر من الحشد الشعبي"، وفقًا لروسيا اليوم.
وأضافت أن "أسباب الانفجار ما زالت حتى اللحظة غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران".
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