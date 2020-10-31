تونس:1841 إصابة جديدة بكورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم السبت، تسجيل 1841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4550 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس "التاجي".
و166 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 48 حالة .
وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - إلى أن الإصابات شملت 873 مؤسسة تربوية، وطالت الإصابات 778 تلميذًا، و849 مدرسًا،
يُشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، كان قد أقر عقب اجتماع لجنة مجابهة فيروس "كورونا"، الأربعاء الماضي، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى يوم 8 نوفمبر المقبل، في إطار
يُذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة، فيما تم تسجيل 1784 إصابة جديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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