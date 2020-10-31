أرمينيا ترسل طلبًا عاجلًا لموسكو بشأن المساعدة في نزاع قره باغ

صرح سفير أرمينيا لدى موسكو، فاردان توجانيان، بأن بلاده أرسلت طلبا عاجلا لموسكو لبدء المشاورات المتعلقة بمساعدة أرمينيا في ظل النزاع العسكري فى قره باغ، قائلا: "لقد تم إرسال الطلب لبدء المشاورات مع الطرف الروسي فيما يخص تقديم المساعدات المختلفة لأرمينيافي ظل صراعها العسكري مع أذربيجان".
وأضاف السفير توجانيان، "وفقا للاتفاق المبرم مع الدول الحليفة، فإن المشاورات قد تعقد في الوقت القريب العاجل فورية وسيكون محورها تحديد حجم المساعدة ونوع المساعدة وتفاصيلأخرى بين البلدين"، وفقا لوكالة سبوتنيك .
وشدد السفير الأرميني قائلا: "أعتقد أننا سنحصل على الرد المناسب من الجانب الروسي".
يُذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.
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