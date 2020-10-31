تونس: إصابات كورونا تصل إلى 59 ألفًا و813 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم السبت، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59

ألفًا و813 مصابًا.

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يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.