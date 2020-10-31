سفير مصر الجديد لدى تونس يُقدم أوراق اعتماده

قدم السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى تونس أوراق اعتماده إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بقصر (قرطاج) بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. بالخارج عثمان الجرندي.

وأعرب الرئيس التونسي - خلال المُقابلة - عن اعتزازه وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُشيدًا بالروابط التاريخية الراسخة بين مصر وتونس وشعبيهما الشقيقين. مصر وتونس وشعبيهما الشقيقين.

ومن جهته، أكد السفير إيهاب فهمي حرصه على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وتعزيز أُطر التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وتم خلال اللقاء التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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