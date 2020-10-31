حبيب نور محمدوف يوجه هجومًا شديدًا لماكرون بسبب الإساءة للرسول

نشر بطل الفنون القتالية الروسي، حبيب نور محمدوف، صورة مسيئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على إنستغرام، معلقا بالعربية: "قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع أتباعه الذين يؤذون شعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية".

ووجه بطل الفنون القتالية الروسي، حبيب نور محمدوف، هجومًا شديدًا لماكرون، ردًا

على رد فعله تجاه أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي المسلمين محمد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف "‎صدقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين"، مستعينا بنص من القرآن "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

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وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال الرئيس ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.