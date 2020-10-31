جواد السايح: يوتوب يحتضن الفنانين أكثر من التلفزة

قال الفنان، جواد السايح، إن توجهه، أخيرا، نحو اليوتوب، ينطلق من كون منصة الفيديوهات تحتضن الفنانين عكس التلفزة في وقتنا الحالي.
وصرح جواد السايح، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن يوتوب باحتضانه الفنانين، جعله يقرر التوجه إليه بإنشاء قناة خاصة به، وإنتاج محتوى كوميدي.
وأضاف السايح: “أطلقت قناة على اليوتوب تتضمن إلى حدود الساعة خمس فيديوهات، شارك في كل منها الكوميدي عبد الله البركاوي، الملقب بـ”كحلوش”، ورشيد بنشكارة، وإبراهيم خاي، ومحمد مهيول.
وأشار السايح إلى أن الفنانين، الذين اشتغلوا رفقته، قاموا بذلك دون مقابل مادي، موضحا أن عمله على يوتوب يراعي الامكانيات المتوفرة لديه.
وأكد السايح أن مسيرته في يوتوب متواصلة، ويحضر لأفكار أجود مستقبلا، بغية إرضاء الجمهور.
وينشغل جواد السايح، في الوقت الحالي، في تصوير سلسلة مغربية في مدينة ورزازات، قبل العودة إلى انتاجات الويب.
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