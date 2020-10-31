اليمن.. بيان مهم صادر عن نادي القضاة الجنوبي (النص)

السبت 31 أكتوبر 2020

بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي (النص)



يحيي نادي القضاة الجنوبي ويثمن عالياً التزام السادة القضاة في عموم المحاكم والنيابات بتنفيذ ما قرره النادي في بيانه الصادر يوم الخميس الفائت الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشأن تعليق العمل في المحاكم والنيابات حتى يقوم الحزام الأمني بالعاصمة عدن بتسليم الجنود حراسة مقر محكمة ونيابة البريقة الابتدائيتين المتورطين في التعدي على مقام القاضي عضو نيابة البريقة الابتدائية الى النيابة.

وإذ يشير النادي أنه قد حضر خلال أيام الأسبوع الفائت الى مكتب معالي النائب العام بالعاصمة عدن كل من العميد "محسن الوالي" قائد ألوية الدعم والاسناد، والعميد "جلال الربيعي" قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، وقدما اعتذارهما الشديد وأسفهما البالغ عما بدر من تعدي على عضو نيابة البريقة الابتدائية والمساس بهيبة القضاء من قبل جنود حراسة مقر محكمة ونيابة البريقة الابتدائيتين التابعين لقوات الدعم والاسناد، وأنهما يرفضا تلك التصرفات رفضاً قاطعاً وإن كانت تصرفات فردية فهي لا تعبّر عن ألوية الدعم والاسناد وقياداتها التي تجُل وتقدّر السلطة القضائية تقديراً عالياً وتحترم القضاة،

وإذ يشكر النادي تلك الجهود التي تبذلها قيادة قوات الدعم والاسناد وعلى ما أبدته من تأكيد حرصها على حماية وحراسة مقرات السلطة القضائية والقضاة، وبالحفاظ على هيبة القضاء ومكانته، وكذلك على تسليمهم الجنود المتورطين في التعدي الى النيابة .

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وقد تم إيداع الجنود المتورطين في واقعة التعدي المذكورة في السجن المركزي وأخذ أقوالهم بحسب مذكرات وكيل نيابة السجن المركزي الصادرة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٠م.. وعلى ذلك ولما كان قرار النادي بشأن تعليق العمل في المحاكم والنيابات مرتبط بتسليم المتورطين في واقعة التعدي على مقام القاضي بنيابة البريقة الابتدائية، وأن الجنود المتورطين فيها قد تم تسليمهم وإيداعهم الحبس بالسجن المركزي، وأن النادي في الأصل حريص كل الحرص على استمرار أعمال المحاكم والنيابات كواجب وطني، ويؤكد للسادة القضاة بأنه سيظل مستمراً في مهمة الدفاع عنهم والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم وحقوقهم.

وإزاء ذلك يقرر النادي التالي:

(1) رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات لما تم ذكره.

(2) على القضاة في عموم المحاكم والنيابات مباشرة أعمالهم ابتداء من يوم الأحد ١/ ١١/ ٢٠٢٠م

صادر في العاصمة عدن

السبت ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٠م

نادي القضاة الجنوبي