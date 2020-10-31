مباريات مهمة في القارة العجوز اليوم

تُقام مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي، في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD2.
تُقام مباراة بيرنلي وتشيلسي، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.
تُقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.
موعد مباريات الدوري الإسباني
تُقام مباراة ريال مدريد وهويسكا، في الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.
تُقام مباراة أتليتك بيلباو وإشبيلية في السادسة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
تُقام مباراة أوساسونا وأتليتكو مدريد، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
تُقام مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة، في الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.
موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
تُقام مباراة كروتوني وأتلانتا، في الخامسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
تُقام مباراة انتر ميلان وبارما، في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
تُقام مباراة بولونيا وكالياري، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.