مباريات مهمة في القارة العجوز اليوم

موعد مباريات الدوري الإنجليزي تُقام مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي، في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD2.

تُقام مباراة بيرنلي وتشيلسي، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.



تُقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.

موعد مباريات الدوري الإسباني

تُقام مباراة ريال مدريد وهويسكا، في الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة أتليتك بيلباو وإشبيلية في السادسة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.



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تُقام مباراة أوساسونا وأتليتكو مدريد، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة، في الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تُقام مباراة كروتوني وأتلانتا، في الخامسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة انتر ميلان وبارما، في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة بولونيا وكالياري، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.