طنجة..السلطات المحلية تغلق الشواطئ والمنتزهات للحد من انتشار “كوفيد-19”

يبدو أن السلطات المحلية في طنجة تتجه إلى مزيد من التشديد في إجراءات الحجر الصحي، حيث قررت مساء أمس الجمعة، منع دخول مواطنين إلى الشاطئ، وإغلاق المنتزهات الموجودة في المدينة على الساعة 12 زوالا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق مصدر مسؤول، فقد تقرر أيضا تشديد المراقبة على مداخل ومخارج المدينة، مع السماح للأشخاص الذين يتوفرون على رخصة تنقل استثنائية بالدخول إليها.

وسجلت عاصمة البوغاز خلال 24 ساعة الماضية 45 إصابة جديدة ب “كوفيد-19″، بينما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وكانت السلطات المحلية في مدينة، قد أعلنت عن إجراءات وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″.

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وشملت هذه التدابير، إغلاق المقاهي والمتاجر على الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات أيضا، عن إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا.

كما دعت السلطات إلى احترام التباعد الاجتماعي ونسبة ملئ المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى وضع الكمامات للعمال والناذلين، وشدد المصدر نفسه، على أن “أي تقصير أو عدم احترام لهذه الإجراءات سيعاقب عليها بالإغلاق لمدة ثلاثة أيام”.

وشملت التدابير الاحترازية في مدينة طنجة، أسواق القرب، حيث أعلنت السلطات المحلية في المدينة إغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء.

وتقرر أيضا منع الدخول والخروج من مدينة طنجة إلا برخصة استثنائية، مسلمة من طرف السلطات، فضلا عن استمرار عمليات التحسيس وتوزيع الكمامات، بالإضافة إلى استمرار مراقبة ارتداء الكمامة في الشوارع ووسائل النقل، وزجر المخالفين.