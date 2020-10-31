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القرقاوي يتلقى لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 31 أكتوبر 2020

تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح (كوفيد 19).

 

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 وأكد  على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم  في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.

 

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