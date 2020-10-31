شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يتلقى لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 31 أكتوبر 2020 تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements وأكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.

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