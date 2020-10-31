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شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يتلقى لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2020
تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.
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