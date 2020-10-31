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شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تشهد سادس جريمة اغتيال لصحفي خلال العام والان مع التفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2020
قُتل صحفي مكسيكي يعمل في التلفزيون بالرّصاص، الخميس، في سيوداد خواريز، قرب الحدود مع الولايات المتّحدة، حسب ما أعلن، أمس، خافيير كورال، حاكم تشيهواهوا، حيث تقع هذه المدينة.
وهذا سادس صحفي يتعرّض للاغتيال منذ بداية العام في المكسيك.
وكان الصحافي أرتورو ألبا ميدينا (49 عاماً)، الذي يدير برنامجاً إخبارياً على قناة مكسيكيّة، تطرّق في أحدث حلقاته إلى الفساد في بعض أجهزة الشرطة في المنطقة.
وقد وُجدت جثّته داخل إحدى الآليّات، حيث عُثر أيضاً على 11 من فوارغ الرصاص.
يأتي هذا في أعقاب اغتيال خوليو فالديفيا من صحيفة "إل موندو دو فيراكروز" الذي عُثر على جثّته مقطوعة الرأس في 9 سبتمبر المنصرم.
وفي عام 2019، قُتل عشرة صحافيّين في المكسيك، حسب منظّمة "مراسلون بلا حدود".
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