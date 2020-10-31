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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في الصومال والان مع التفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2020
أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل قيادي بارز من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية بقرى تابعة لمدينة مركا جنوب البلاد.
وقالت القيادة العليا للجيش، في بيان، إن عملية عسكرية نوعية جرت في محافظة شبيلي السفلى قتل خلالها قيادي إرهابي.
وأوضحت أن «القيادي المقتول يدعى عبد القادر يوسف أبو حمزة ويعمل في جهاز تدريب ميليشيات الشباب ودائرة الشؤون المالية التابعة لها».
وأشارت إلى أن «قوات دنب الصومالية الخاصة هي من نفذت العملية التي أسفرت عن تصفية القيادي»، وهي قوات مدربة أمريكيا بهدف دحر المجموعات الإرهابية في الصومال وتم تأسيسها عام 2014.
ولفت البيان إلى أن «العملية كانت مخططة ونجحت في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو استهداف وتصفية الإرهابي أبوحمزة».
وتقوم القوات الحكومية في الصومال بالتعاون مع قوات أفريقية وأمريكية بمحاربة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أكثر من عقد كامل.
وتنفذ حركة الشباب الإرهابية هجمات إرهابية واغتيالات منظمة وحرب عصابات بلا هوادة راح ضحيتها الآلاف من الصوماليين.
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