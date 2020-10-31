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شكرا لقرائتكم خبر عن 231 ألف يمني استفادوا من مساعدات الهلال الإماراتي منذ بداية العام والان مع التفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2020
زَّعت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، منذ بداية العام الحالي، ما يزيد علی 40 ألف سلة غذائية، تعادل 2900 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى 109 أطنان من التمور، استفاد منها 231 ألف يمني.
وتواصل الهيئة تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن والنازحين والمتضررين من السيول، ضمن برنامج ثابت يهدف إلى التخفيف من معاناة السكان والمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي هذا الإطار سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إنسانية جديدة إلی مخيم العليلي بمديرية الخوخة بالساحل الغربي، تشمل 25 طناً من المواد الغذائية المتكاملة.
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