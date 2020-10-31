شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، تسجيل 19059 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وهو رقم قياسي جديد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 518753 إصابة.
كما سجلت ألمانيا 103 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ،لترتفع حصيلة الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 10452 حالة وفاة.
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