شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس جون ماغوفولي يفوز بولاية جديدة في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت النتائج الصادرة عن اللجنة الانتخابية الوطنية في تنزانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماغوفولي في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء بحصوله على 84,39 % من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج في بيان له الليلة الماضية "تعلن اللجنة جون ماغوفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات ، مشيراً إلى أن المحامي تيندو ليسو الخصم الرئيسي لماغوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي حصل على 13,03 % من الأصوات".

وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,72 % فيما عدد الناخبين يصل إلى 29,75 مليونا.

ونال حزب الرئيس أيضا الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان ال264 خلال الانتخابات التشريعية التي رافقت الاقتراع الرئاسي على ما أظهرت النتائج الأخيرة الصادرة عن اللجنة الانتخابية.