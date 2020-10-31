شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة لمواجهة كورونا في أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل
وسيجري تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بحضورهم للتجمعات من 20 إلى 10 أشخاص في كل أنحاء الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي. وسيسمح لما يصل إلى 30 شخصا فقط بحضور الجنازات، في حين سيكون العدد الأقصى في الصيدليات ومتاجر البقالة 50 عميلا.
كما قررت السلطات حظر جميع الأحداث الرياضية والعروض المسرحية، وغلق حمامات السباحة والحانات والنوادي الليلية. وسيتعين على المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية غلق أبوابها الساعة 9 مساء.
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