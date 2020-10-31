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إجراءات صارمة لمواجهة كورونا في أيسلندا

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تبدأ أيسلندا اعتبارا من اليوم السبت في تطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب تزايد عدد الإصابات.

وسيجري تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بحضورهم للتجمعات من 20 إلى 10 أشخاص في كل أنحاء الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي. وسيسمح لما يصل إلى 30 شخصا فقط بحضور الجنازات، في حين سيكون العدد الأقصى في الصيدليات ومتاجر البقالة 50 عميلا.

كما قررت السلطات حظر جميع الأحداث والعروض المسرحية، وغلق حمامات السباحة والحانات والنوادي الليلية. وسيتعين على المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية غلق أبوابها الساعة 9 مساء.

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