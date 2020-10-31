أفاد مصدر أمني، السبت، بإجراء عدة تنقلات في مناصب وزارة الداخلية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم نقل اللواء زهير جهاد محسن من مقر وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات الى امين سر الاستخبارات".
وأضاف أنه "تم نقل اللواء احسان محمد صادق من امين سر الاستخبارات الى معاون مدير معهد الاستخبارات، فضلاً عن نقل العميد كاوه حسن من مدير استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى".
وأشار المصدر، إلى "نقل العميد غالب صبار من مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى الى معهد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
وأضاف أنه "تم نقل اللواء احسان محمد صادق من امين سر الاستخبارات الى معاون مدير معهد الاستخبارات، فضلاً عن نقل العميد كاوه حسن من مدير استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى".
وأشار المصدر، إلى "نقل العميد غالب صبار من مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى الى معهد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء عدة تنقلات في مناصب وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.