دولة أوروبية تسجّل رقماً قياسياً جديداً بإصابات كورونا

وذكر مجلس الأمن القومي الأوكراني، ان "عدد حالات الإصابات اليومية ارتفع من 8312 حالة تم الإعلان عنها يوم أمس الجمعة، إلى 8752 حالة أعلن عنها اليوم".

ولفت إلى أن "العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا، بلغ حتى الآن 387481 حالة إصابة، كما وبلغ عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا 7235 حالة وفاة، حتى الآن".



حيث أن عدد الإصابات اليومية تضاعف منذ بداية الشهر الجاري، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأولى من تشرين الأول، عن تسجيل 4633 حالة إصابة جديدة بكورونا، كأكبر قفزة يومية منذ بداية تفشي الوباء يومها، فيما سجلت اليوم رقما قياسيا جديد، ضعف الأول.