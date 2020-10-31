وفاة محافظ كركوك السابق

توفي اليوم السبت، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، إثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام.
وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي أصيب قبل أيام بجلطة دماغية، توفي صباح اليوم السبت"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر أن نجم الدين كريم، من مواليد كركوك 1949، وكان يقيم في الولايات المتحدة عندما هاجر إليها عام 1976، قبل أن يعود إلى العراق في 2009.
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