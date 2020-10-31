شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القرقاوي يتلقى لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.

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