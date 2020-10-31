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وزارة الهجرة المصرية تحذر العائدين لأعمالهم في الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

وزارة الهجرة المصرية تحذر العائدين لأعمالهم في الكويت

متابعات_ الخليج 365

حذرت وزارة الهجرة المصرية، مواطنيها الراغبين في العودة لأعمالهم في دولة الكويت من السفر إلى هناك قبل التأكد من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ثلاثة أمور مهمة تتعلق باستكمال كافة الإجراءات للراغبين في العودة لعملهم في الكويت، وهي التأكد من تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز الإقامة في دولة "الترانزيت"  لمدة اسبوعين  وتأشيرة سارية.

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كما أهابت الوزارة بالمواطنين العائدين إلى الكويت عبر ترانزيت إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي سفارة مصر في أديس بابا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين هناك والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة.

 

وكانت سفارة مصر في أديس أبابا أكدت أن المحادثات مع الجانب الإثيوبي أسفرت عن تسكين 52 مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، في طريقهم للكويت، والذين لم يلتزم بعضهم بكافة ضوابط الحجر الصحي المطبقة في إثيوبيا، في أحد فنادق العاصمة.

 

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