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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 شروط و3 خطوات للحصول على الإقامة المميزة في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت حساب "الإقامة المميزة" السعودي على تويتر ، عن أربعة شروط أساسية و3 خطوات للحصول على الإقامة المميزة في المملكة.
وأوضح الحساب أن شروط التقديم، هي: أن تكون الإقامة نظامية في حال كان المتقدم من داخل المملكة، وإثبات مصادر الدخل، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وتقديم جواز سفر ساري المفعول.
وبشأن خطوات الحصول على الإقامة المميزة، أشار الحساب إلى أنها تتكون من: تقديم الطلب (تعبئة نموذج الطلب، دفع رسوم معالجة الطلب 170 دولار)، معالجة الطلب (مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، تحليل ومعالجة الطلب)، إصدار الإقامة المميزة (التحقق من صلاحية التأمين الطبي، دفع رسوم الإقامة المميزة).
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