شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تعقد اجتماعها الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ثالث اجتماعاتها غداً الأحد، لاستكمال مناقشة باقى المواد من مسودة قانون اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة.

وكانت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قد انتهت من مناقشة 100 مادة من مسودة اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتى استقرت خلال مناقشتها على اعتماد 14 لجنة نوعية برلمانية بالمجلس مع مرونة استحداث لجان أخرى إذا تطلب الأمر ذلك يتم دراسته فى وقت لاحق، على أن تواصل أعمالها الأحد المقبل لاستكمال مناقشة باقى المواد.

يأتى قرار اللجنة الخاصة بإقرار 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، فى ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمى، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمى.