جون ماغوفولي يفوز برئاسة تنزانيا

كشفت النتائج الصادرة عن اللجنة الانتخابية الوطنية في تنزانيا عن فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماغوفولي في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء بحصوله على 84,39 % من الأصوات وفقاً لوكالة أنباء السعودية.
وصرح رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج في بيان له الليلةالماضية قائلاً "تعلن اللجنة جون ماغوفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات كما أشار إلى أن المحامي تيندو ليسو الخصم الرئيسي لماغوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي حصل على 13,03 % من الأصوات".
يأتي ذلك فيما توزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,72 % فيما عدد الناخبين يصل إلى 29,75 مليونا.
ونال حزب الرئيس أيضا الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان ال264 خلال الانتخابات التشريعية التي رافقت الاقتراع الرئاسي على ما أظهرت النتائج الأخيرة الصادرة عن اللجنة الانتخابية.
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