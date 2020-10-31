​​وزير الأوقاف يتفقد عددًا من المساجد والمشروعات والكليات الجديدة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الدقهلية من المحافظات العريقة علميًا، وثقافيًا، وفكريًا، ولها تاريخ مجيد في تحقيق الانتصارات التي ترسخ في الأذهان عظمة وصمود الأجداد في مواجهة المستعمر، والحفاظ على الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الأوقاف يرافقه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الجمعة، مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وشملت الجولة عددًا من المشروعات والكليات الجديدة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، استقبلهم خلالها رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا الدكتور محمد ربيع ناصر، ورئيس الجامعة الدكتور يحيى المشد، وأساتذة كليات جامعة الدلتا.

وتضمن برنامج الزيارة، حضور لقاء بمجلس الجامعة، تم خلاله استعراض فيلمًا تقديميًا عن جامعة الدلتا، ونشأتها ومسيرتها في التعليم الجامعي المتطور والذي يواكب العصر.

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كما تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية كليات الجامعة، ومنها كلية طب الفم والأسنان باعتبارها أحد الكليات الجديدة التي أضيفت إلى الجامعة، وكذلك زيارة كلية الطب التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وثمّن محافظ الدقهلية، خلال الزيارة، خطة وزارة الأوقاف وجهودها خلال الفترة الماضية لافتتاح عدد كبير من المساجد الجديدة بمحافظات الجمهورية، وكان للدقهلية نصيب كبير منها.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ووكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية عبد القادر النوري، ووكيل مديرية أوقاف الدقهلية الدكتور خالد صلاح الدين، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على عبد الرؤوف، ورئيس مدينه جمصه ضياء عبد الحميد قطب.