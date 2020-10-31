فحص 490 مواطنًا وصرف الدواء بالمجان في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
قال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، إن قرية جورمشين 7 استقبلت قافلة طبية مجانية لخدمة سكان القرية والقرى المجاورة لها.
وأوضح كمال، أن القافلة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وأنهت أعمالها بفحص وصرف الدواء بالمجان لـ٤٩٠ مواطنًا، وصرفت ١٣٠ نظارة طبية، مع تحويل ٦٥ حالة لإجراء عمليات عيون لها.
ولفت كمال، إلى أن القافلة جرى تنفيذها بمعرفة مؤسستي صناع الخير وساويرس للتنمية وجرى خلال اليوم الجمعة تدشين مبادرة (بيت يحميني) لتطوير وتنمية القرى الأشد احتياجًا.
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