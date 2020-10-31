بالأسماء.. إصابة طفلين في حادثي سير بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصيب طفلين في حادثتين منفصلتين، مساء الجمعة، في الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول طفلين مصابين في حادثتين منفصلتين لمستشفيات الداخلة والفرافرة.

تبين إصابة الطفل محمود علي عبدالرحمن 9 أعوام، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث دراجة نارية بمدينة موط بمركز الداخلة، بينما أصيب زياد عاشور عبدالناصر ٤ أعوام، في حادث دراجة نارية بمدينة الفرافرة، وجرى تحويله لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.