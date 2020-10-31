محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أصيب طفلين في حادثتين منفصلتين، مساء الجمعة، في الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول طفلين مصابين في حادثتين منفصلتين لمستشفيات الداخلة والفرافرة.
تبين إصابة الطفل محمود علي عبدالرحمن 9 أعوام، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث دراجة نارية بمدينة موط بمركز الداخلة، بينما أصيب زياد عاشور عبدالناصر ٤ أعوام، في حادث دراجة نارية بمدينة الفرافرة، وجرى تحويله لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة طفلين في حادثي سير بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.