فرنسا / إعتقال رجلٍ كان على إتّصالٍ بالتونسي منفّذ هجوم نيس

إعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2020، رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا يشتبه بأنه كان على إتصال بمنفذ هجوم نيس . وحسبما ذكرت قناة "BFM" المحلية، فإن التحقيق يجري مع الشخص لمعرفة علاقته المباشرة بالهجوم. Advertisements وكانت كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، قد تعرضت أمس إلى هجوم، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. سبوتنيك

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