أذربيجان وأرمينيا تتفقان على اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع

اتفقت أذربيجان وأرمينيا ، اليوم الجمعة، على اتخاذ "خطوات عاجلة" خاصة بالنزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ بما في ذلك عدم استهداف المدنيين بشكل متعمد والمضي قدما في تبادل الأسرى وجثث القتلى.

وانعقد في مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الجمعة، لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني، جيهون

بيراموف، والأرمني، زوجراب مناتساكانيان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية، أنا ناغجداليان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بين الوزيرين، الذي جرى بمشاركة رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، استمر 6 ساعات، مشيرة إلى أن تفاصيل المحادثات

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غير معروفة حاليا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس

بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باج والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باج، فيما أكد الرئيس، إلهام علييف، أن الحل