لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في جنيف

انعقد في مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الجمعة، لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، والأرمني، زوجراب مناتساكانيان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية، أنا ناغجداليان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بين الوزيرين، الذي جرى بمشاركة رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، استمر 6 ساعات، مشيرة إلى أن تفاصيل المحادثات غير معروفة حاليا.
واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس
وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باج، فيما أكد الرئيس، إلهام علييف، أن الحلالوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".
من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناجورني قره باغ أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.
ومنذ بدء هذا التصعيد تم التوصل إلى 3 اتفاقات حول إعلان وقف الأعمال القتالية لكنها فشلت جميعا وسط اتهامات متبادلة من الجانبين بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.
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